كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا: توقعات بخسارة حزب ماي مئات المقاعد في الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المتوقع أن يخسر حزب المحافظين الذين تنتمي له رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، المئات من المقاعد في الانتخابات المحلية اليوم الخميس، ما سيزيد الضغط على ماي في ظل محاولتها حل أزمة سياسية بسبب خططها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتشير التوقعات إلى أن المحافظين سيخسرون نحو 800 مقعد في الانتخابات لاختيار أكثر من 8 آلاف عضو في 260 مجلساً في معظم أنحاء أنجلترا، باستثناء لندن، وإيرلندا الشمالية.

ويشار إلى أن نحو 60% من هذه المقاعد يشغلها المحافظون حالياً.

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ووفقت ماي على التنحي عن زعامة المحافظين ورئاسة الوزراء بمجرد موافقة البرلمان على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن المرجح أن تواجه ماي مزيداً من الدعوات للاستقالة في وقت أبكر، إذا كانت نتائج انتخابات اليوم كارثية على الحزب.

ومن المقرر أن تعلن الحكومات المحلية نتائج الانتخابات في وقت لاحق اليوم الخميس، أوغداً الجمعة.