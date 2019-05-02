كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول: صربيا قد تتخلى عن محاولة الاتحاد الأوروبي وتتحول إلى روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ألكسندر فولين، وزير الدفاع الصربي المؤيد لروسيا، إن دولة البلقان يمكن أن تتخلى عن أهداف عضويتها في الاتحاد الأوروبي من أجل علاقات وثيقة مع موسكو.

وفي تصريحات حادة لقناة تليفزيونية مؤيدة للحكومة، اليوم الخميس، قال ألكسندر فولين "في حال كان الاتحاد الأوروبي لا يريد صربيا، فهناك أشخاص آخرون يفعلون ذلك".

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وأضاف "فولين"، أن صربيا يجب أن تشكل "حدودًا قوية ودافعة" مع ألبان كوسوفو.

على الرغم من أن صربيا تسعى رسميًا إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فقد قاد قادتها الشعبوية صربيا تدريجيًا نحو روسيا.

تعد موسكو داعمًا رئيسيًا لموقف صربيا من كوسوفو، التي أعلنت استقلالها عن صربيا في العام 2008.