كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: شعارات مناهضة نظام الملالي في يوم المعلم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ المعلمون في إيران، اليوم الخميس، تجمعاتهم أمام دوائر التعليم والتربية في مختلف مديريات التعليم في المحافظات والمدن الإيرانية بعد دعوة عامة للمعلمين بالتجمع.

حمل المعلمون أوراقاً كتب عليها، "أطلقوا سراح المعلمين المحتجزين" و "أوقفوا سياسة التعليم بالشركات"، و"التعليم المجاني النوعي والعادل حق الأطفال جميعا"، حسب موقع "إيران حرة" الإلكتروني.

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وطالب المعلمون والتربويون نظام الملالي في إيران بإطلاق سراح المعلمين المحتجزين.

وفي العاصمة طهران حمل المعلمون شعار "آلامنا، آلامكم"، داعين الإيرانيين لمشاركتهم وقفتهم للمطالبة بالتعليم المجاني النوعي للأطفالهم والذي يعتبر حقاً مشروعاً وتحسين الرواتب والأجور التي تقع تحت خط الفقر في أغلبها.