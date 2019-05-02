حكيمي يتفاعل مع أنباء عودته للريال: ” سأكون كاذبا إن قلت بأني لا أحلم بالعودة لمدريد”

عبر أشرف حكيمي، نجم المنتخب المغربي لكرة القدم، المحترف حاليا ببروسيا دورتموند الألماني، عن رغبته الكبيرة في العودة إلى فريقه الأم، ريال مدريد، العام المقبل، بعد أن تحدثت العديد من التقارير عن رغبة زين الدبن زيدان، في الاستفادة من خدماته الموسم المقبل.

وفي تصريح إذاعي، نقلته صحيفة ” ماركا” الإسبانية الشهيرة، قال النجم المغربي الشاب، إنه ” حلم كبير بالنسبة لي أن بعود لريال مدربد العام المقبل، وأن أكون ضمن الأسماء التي يرغب زيدان في ضمها، سأكون كاذبا إن قلت عكس ذلك”.

ويربط حكيمي عقد إعارة مع الفريق الألماني، سيستمر إلى غاية نهاية الموسم المقبل، لكن يملك ريال مدريد إمكانية استعادة خدماته، قبل انتهاء مدة الإعارة.

نجم “أسود الأطلس” الشاب، خاض 28 مباراة هذا الموسم مع “أسود الفستفال” وبصم على موسم متميز، قاده لتتويج بلقب “روكي” لأحسن لاعب شاب في الدوري الألماني، كما خلف غيابه بسبب الإصابة التي تعرض لها حاليا، فراغا كبيرا على متسوى الأظهرة.

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ويبدو أن مقام النجم المغربي رفقة بروسيا دورتموند، قد انتهى بانتهاء موسمه بسبب الإصابة، وذلك بعد أن عبر الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، عن رغبته في استعادة اللاعب المغربي، الموسم المقبل.

وحسب صحيفة ” أوكي دياريو” الإسبانية، الأحد الماضي، فإن زيدان أخبر إدارة النادي رغبته في استعادة خدمات اللاعب المغربي، الموسم المقبل، وذلك من أجل تعزيز خطه الخلفي، خاصة في مركز الظهير الأيسر، حيث لعب رفقة “أسود الفستفال”، بالرغم من أن مركزه الأساسي، والذي لعب فيه رفقة “الميرينغي” هو الظهير الأيمن.

وأكدت المصادر نفسها، أن قرار زيدان جاء بناء على رغبته في تواجد لاعب بديل للظهير الأيسر البرازيلي، مارسيلو، الذي يبدو أنه سيبقى في الفريق الملكي، بإلحاح من زيدان، ولن يلتحق بصديقه كريستيانو رونالدو، بيوفنتوس الإيطالي.