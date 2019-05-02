عاجل..العثور على جثتي سيدتين بالحي المحمدي

تصوير- حسام أديب

عثر، صباح اليوم الخميس، على جثي سيدتين بأحد المنازل بالحي المحمدي، في الدار البيضاء.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن مواطنين اتصلوا بالسلطات الأمنية، بعد اختفاء سيدتين على الأنظار.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشرطة العلمية تعاين في هذه اللحظات، جثتي الشقيقتين قبل نقلهما إلى مستودع الأموات لإخضاعهما للتشريح الطبي.