النصر السعودي “يطمئن” رونار بخصوص أمرابط والنادي مصر على “المجازفة” بإصابته

يبدو أن نادي النصر السعودي، مصر للغاية، على المجازفة بلاعبه المغربي، نور الدين أمرابط، نجم المنتخب المغربي لكرة القدم، على الرغم من استمرار معاناته من الإصابة، على مستوى الفخذ والقدم، وخروجه اضطراريا من آخر مباراة للفريق، أمام الاتحاد.

وحسب تقارير صحفية سعودية، اليوم الخميس، فإن الفحوصات التي خضع لها لاعب غلاطة سراي السابق، أثبتت عدم تعرضه لتمزق أو إصابة قوية، وهو الأمر الذي دفع النادي إلى إشراكه في تحضيرات المجموعة لمباراة الحزم القادمة في الجولة قبل الأخيرة من دوري الكحترفين السعودي.

وأكدت التقارير نفهسا، أن اللاعب المغربي لم يشارك في التداريب الجماعية، ليوم أمس الثلاثاء، مكتفيا فقط بالركض بجنبات الملعب، بالإضافة إلى صالة الرياضة، لكنه من المرتقب أن يكون حاضرا في مباراة الحزم القادمة.

من جانبه، يصر أمرابك أيضا على اللعب، من أجل المساهمة في قيادة فريقه للتتويج باللقب، إذ يحتاج للفوز في آخر مباراتين من أجل التتويج باللقب، دون الالتفات لنتائج مطارده المباشر، الهلال.

وسبق لأمرابط، أن أقر في تصريحات تلفزية سابقة، بأنه “يجازف بإصابته وبمشاركته رفقة المنتخب المغربي في نهائيات كأس إفريقيا المقبلة، من أجل اللعب مع النصر”، وهو الأمر الذي “يقلق” الناخب الوطني، هيرفي رونار، قبل انطلاق المنافسات القارية.