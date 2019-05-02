مظاهرة دعم وإسناد للرافض كمال زيدان والرافضين الأحرار | حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 03/ 05/ 2019 الزمان: 12:00 المكان: أمام سجن عتليت العسكري Advertisements على أثر تمديد اعتقال رافض الخدمة الإلزامية في جيش الاستعمار الإسرائيلي، كمال زيدان، للمرة الثانية على التوالي وترحيله إلى سجن عتليت العسكري وعزله انفراديًا في الزنازين جراء رفضه الانصياع لأوامر السجانين ورفضه ارتداء الزي العسكري، ينظم حراك "أرفض شعبك بحميك" ولجنة المبادرة العربية الدرزية وميثاق المعروفيين الأحرار تظاهرة دعم وإسناد لكمال ورفاقه الرافضين، مقابل سجن عتليت (سجن رقم 6 العسكري). لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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