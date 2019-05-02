اختتام جولة عروض ضربة شمس | حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 10/ 05/ 2019 الزمان: 20:00 المكان: مسرح خشبة، حيفا Advertisements بعد عدة عروض أدّتها فرقة "ضربة شمس"في رام الله، سخنين، مجدل شمس والناصرة، ستختتم جولتها بعرض مميز في مسرح خشبة في حيفا. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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