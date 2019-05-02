انت الان تتابع تفاصيل خبر ضابط سابق في الـ"CIA" يعترف بتجسسه لصالح هذه الدولة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 2 مايو 2019 03:55 مساءً - قالت وزارة العدل الأمريكية إن ضابطاً سابقاً في المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) أقر بالذنب في تهمة التآمر لنقل أسرار دفاعية واستخباراتية أمريكية إلى الصين، في ثالث قضية من نوعها خلال أقل من عام.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، أن ضابطين من المخابرات الصينية تواصلا مع جيري تشون سينج لي (54 عاماً) في 2010، وعرضا أن يدفعا له 100 ألف دولار بالإضافة إلى رعايته "مدى الحياة"، مقابل معلومات حصل عليها أثناء عمله في المخابرات المركزية.

وترك لي العمل بالمخابرات في 2007 وانتقل للعيش في هونغ كونغ، وفق ما نشرت وكالة "رويترز"، اليوم.

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ووفقاً للبيان فقد جرى تحويل مئات الآلاف من الدولارات إلى حساب لي البنكي الشخصي بين عامي 2010 و2013.

وقال البيان إن لي وضع معلومات سرية عن أنشطة المخابرات المركزية، بالإضافة إلى موقع وتوقيت عملية سرية، على وحدات ذاكرة لتخزين البيانات.

وذكر جون ديميرز، مساعد وزير العدل للأمن القومي، أن هذه ثالث قضية في أقل من عام يقر فيها ضابط مخابرات سابق بالذنب أو يدان بالتآمر لنقل أسرار دفاعية للصين.