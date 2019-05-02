شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا.. قصف بالبراميل المتفجرة على ريفَي إدلب وحماة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
قُتل مدني وأصيب آخرون بجراح جراء قصف طائرات النظام السوري بالبراميل المتفجرة ريفي إدلب وحماة اليوم.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان صحفي اليوم، أن القطاعات الجنوبية من الريف الإدلبي وقطاعات حماة الشمالية والغربية والشمالية الغربية تشهد تحليقًا متواصلًا لأسراب من طائرات النظام الحربية والمروحية، بالتزامن مع استمرار الاستهداف المكثف في اليوم الثالث من التصعيد الأعنف على الإطلاق.
وحسب المرصد، فقد ألقت الطائرات المروحية أكثر من 54 برميلًا متفجرًا منذ صباح اليوم على مناطق عدة بريفي حماة وإدلب منها كفرنبودة و الهبيط، وبسقلا وأطرافها وأطراف حاس الشمالية والجنوبية.
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا.. قصف بالبراميل المتفجرة على ريفَي إدلب وحماة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.