قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان تسلم المجلس العسكري رؤيتها للفترة الانتقالية

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان، اليوم الخميس، أنها سلمت رؤيتها للفترة الانتقالية للمجلس العسكري.

ووعدت، خلال بيان لها اليوم الخميس، بنشر رؤية الإعلان الدستوري بعد قليل على جميع منصاتها الإعلامية.

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وأكدت قوى الحرية والتغيير أن ما تتناقله بعض الصحف والقنوات الإعلامية بشأن الاتفاق حول رئيس أو نائب رئيس مجلس السيادة عارٍ تماماً من الصحة.

وقالت: "نعمل دائماً على تمليككم للحقائق والمستجدات أولاً بأول عبر إعلام التجمع".

كما نوهت بأن تركيزهم في الوقت الحالي هو طبيعة السلطات ومستوياتها وليس الحديث عن نسب تمثيل بمجلس السيادة.