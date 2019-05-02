القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مؤتمر صحفي لقوى إعلان الحرية والتغيير- أرشيفية
أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان، اليوم الخميس، أنها سلمت رؤيتها للفترة الانتقالية للمجلس العسكري.
ووعدت، خلال بيان لها اليوم الخميس، بنشر رؤية الإعلان الدستوري بعد قليل على جميع منصاتها الإعلامية.
وأكدت قوى الحرية والتغيير أن ما تتناقله بعض الصحف والقنوات الإعلامية بشأن الاتفاق حول رئيس أو نائب رئيس مجلس السيادة عارٍ تماماً من الصحة.
وقالت: "نعمل دائماً على تمليككم للحقائق والمستجدات أولاً بأول عبر إعلام التجمع".
كما نوهت بأن تركيزهم في الوقت الحالي هو طبيعة السلطات ومستوياتها وليس الحديث عن نسب تمثيل بمجلس السيادة.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان تسلم المجلس العسكري رؤيتها للفترة الانتقالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.