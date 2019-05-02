مادورو يدعو الجيش إلى محاربة "كل الانقلابيين"

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الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجيش الى "محاربة جميع الانقلابيين"، وذلك في خطاب القاه الخميس غداة تظاهرات جديدة مؤيدة للمعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة. وقال مادورو الذي كان يتحدث محاطا بجنود، في خطاب بثته الاذاعة والتلفزيون في وقت مبكر صباح الخميس، "نعم، نحن في خضم المعركة، والمعنويات يجب ان تكون في أقصى مستوياتها لتجريد جميع الخونة من أسلحتهم، جميع الانقلابيين".

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