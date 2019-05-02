بوتين يوقع قانون "الانترنت السيادي" وسط انتقادات الحقوقيين

دبي - بواسطة محمد فارس وقع فلاديمير بوتين على قانون "الانترنت السيادي" المتمثل في مراقبة حركة مرور الانترنت في روسيا وإبعادها عن الخوادم الأجنبية. وذلك في خطوة أثارت العديد من الانتقادات للمنظمات الحقوقية داخل وخارج روسيا. © Getty ImagesAFP/D. Astakhov Provided by Deutsche Welle

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء (الأول من مايو/ أيار 2019)، مشروع قانون "الإنترنت السيادي" الذي يسمح للسلطات الروسية بعزل انترنت البلاد عن العالم، في خطوة استنكرتها المنظمات الحقوقية.

ويشدّد المشرّعون الروس على أنّ القانون الجديد ضروري لضمان أمن شبكات الانترنت الروسية، لكنّ المعارضين يقولون إنّ هذا القانون الذي يحوي نصوصاً مبهمة يعطي سلطات رقابية للأجهزة الحكومية. ونشرت السلطات الأربعاء نصّ القانون الذي لن يدخل حيّز التنفيذ حتى تشرين الثاني/نوفمبر.

وينصّ القانون على استحداث آلية لمراقبة حركة مرور الانترنت في روسيا وإبعادها عن الخوادم الأجنبية، ظاهرياً بهدف منع بلد اجنبي من التأثير عليها.

ويعتبر واضعو هذه المبادرة بأنه على روسيا أن تضمن أمن شبكاتها، وذلك بعد أن كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي عن استراتيجية أميركية جديدة لأمن فضاء الانترنت تستند على أنّ روسيا قامت بشنّ هجمات الكترونية وأفلتت من المحاسبة.

انتقادات داخل روسيا

وتظاهر آلاف الأشخاص في روسيا مؤخراً ضدّ مشروع القانون هذا الذي يقول مراقبون إنّه يهدف إلى تقييد المعلومات والاتصالات عبر الإنترنت.

ووقّع بوتين في آذار/مارس قوانين أخرى مثيرة للجدل تسمح للمحاكم بتغريم وسجن الأشخاص الذين يظهرون عدم احترام تجاه السلطات، وبحظر وسائل الإعلام التي تنشر "أخباراً مضلّلة".

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وتعدّ هذه القوانين جزءاً من حملة مستمرة للكرملين على وسائل الإعلام وحريات الإنترنت التي شهدت سجن أشخاص لتشاركهم منشورات ساخرة. والأسبوع الماضي دعت 10 منظمات حقوقية دولية روسيا إلى إلغاء قانون الإنترنت.

وأورد بيان دعمته منظمات مثل هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود وغيرها أنّ "القانون أنشأ نظاماً يعطي السلطات القدرة على منع الوصول إلى أجزاء من الإنترنت في روسيا". وأضاف البيان أنّ الحظر سيكون "خارج نطاق القضاء ويفتقر إلى الشفافية".

وبموجب القانون الجديد سيحتاج مزوّدو خدمة الانترنت في روسيا أيضاً إلى ضمان امتلاك شبكاتهم الوسائل التقنية "للتحكّم المركزي في حركة المرور" لمواجهة التهديدات المحتملة.

وستمرّ هذه المراقبة بشكل خاص عبر جهاز الأمن الفدرالي الروسي "أف أس بي" والهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات "روسكومنادزور" المتّهمة بأنها تحجب المحتوى على الانترنت بشكل تعسّفي.

وفي السنوات السابقة حجبت السلطات الروسية مواقع مرتبطة بالمعارضة وأخرى رفضت التعاون معها مثل "دايلي موشن" و"لينكدان" و"تليغرام".

و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)