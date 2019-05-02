أمين الأعلى للآثار يكشف تفاصيل واقعة قذف زائري الهرم بالحجارة

الوطن

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الشاب الذي تسلق الهرم "خوفو" وقذف الزائرين بالحجارة، دخل كزائر عادي في السابعة والربع صباحًا، واشترى تذكرة دون حدوث أي شيء غير طبيعي.

وأضاف وزيري، خلال مداخلة هاتفية مع حسام الدين حسين ومها بهنسى، مقدمي برنامج "صباح الورد" على قناة Ten، أن الشاب تسلق السلالم العادية المستخدمة لصعود الهروم ودخوله، ولكنه اتجه إلى الناحية الشمالية الغربية فجأة، وبدأ في تسلق الدرج مرة أخرى إلى أن وصل لقمة الهرم، وبدأ في استخدام الساري الخشبي الذي يحدد طول الهرم ويقذف زوار...