فرعية اللجان تابعت درس تعديل قانون المياه

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من ​اللجان النيابية المشتركة​ والمكلفة درس مشروع قانون ​المياه​، جلسة برئاسة رئيسها النائب ​محمد الحجار​ وفي حضور النواب ​علي فياض​ و​علي درويش​ و​محمد خواجة​. وتابعت اللجنة درس ومناقشة اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 77/2018 وباشرت درس الباب الرابع من اقتراح القانون، فأقرت الفصل الاول منه مبادىء الادارة - المواد 42 -45 والفصل الثاني الاحكام المالية والمحاسبية المواد 46 -57 على ان تستكمل درس اقتراح القانون في جلستها اللاحقة نهار الاثنين في 6/5/2019".

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