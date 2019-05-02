قوى الامن: توقيف مطلوب بجرم ترويج عملة مزيفة في اقليم التفاح

أفادت المديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​ بأنه "بتاريخ 26/04/2019 وفي بلدة عين قانا- ​إقليم التفاح​، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنتدورية من ​شعبة المعلومات​ في قوى الامن الداخلي من توقيف المدعو: هــــ. ح. من مواليد عام 1972، لبناني الجنسية المطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحرٍ بجرم ترويج ​عملة مزيفة​، كما تبين انه من اصحاب السوابق بجرائم: ترويج عملة مزيفة، وشيكات مسروقة،واستعمال مزور، وإساءة أمانة سلم الى القطعة المعنية للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة ​القضاء​ المختص".

وفي بيان لهاـ طلبت المديرية من المواطنين الذين وقعوا ضحية اعمال مماثلة، التوجه الى مكتب ​مكافحة الجرائم​ المالية وتبييض الأموال في وحدة ​الشرطة القضائية​ لإجراء المقتضى القانوني.