قوى الامن: توقيف مطلوب بجرم ترويج عملة مزيفة في اقليم التفاح

أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بأنه "بتاريخ 26/04/2019 وفي بلدة عين قانا- إقليم التفاح، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنتدورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من توقيف المدعو: هــــ. ح. من مواليد عام 1972، لبناني الجنسية المطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحرٍ بجرم ترويج عملة مزيفة، كما تبين انه من اصحاب السوابق بجرائم: ترويج عملة مزيفة، وشيكات مسروقة،واستعمال مزور، وإساءة أمانة سلم الى القطعة المعنية للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص".
وفي بيان لهاـ طلبت المديرية من المواطنين الذين وقعوا ضحية اعمال مماثلة، التوجه الى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية لإجراء المقتضى القانوني.
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