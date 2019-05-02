النشرة: إطفائية صيدا تخمد حريق هشير خلف ملعب "الفوكس"

أفاد مراسل النشرة في صيدا بأن "عناصر إطفائية صيدا أخمدوا حريق هشير خلف ملعب "الفوكس" (طريق فرن العربي المؤدي الى جبانة الانكليز)"، مشيرًا أنه "لا يوجد أضرار".

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