"كارباورشيب": لا صلة للباخرتين فاطمة غول سلطان وأورهان بيه بتلوث المياه على شاطئ الجية

أعلنت شركة "كارباورشيب"، أنّ "في ضوء الإدعاءات الّتي تناقلتها وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الإجتماعي، والّتي تُشير إلى احتمال أن يكون لبواخر إنتاج الطاقة دور في التلوّث على ​شاطئ الجية​، تشدّد شركة "كارباورشيب"، المالكة والمشغّلة لباخرتي الطاقة "فاطمة غول سلطان" و"أورهان بيه"، أنّ الباخرتين الراسِيَتين في ​الذوق​ والجية تعتمدان أنظمة التنقية والفلترة الأكثر تطوّرًا، ممّا يمنع أيّ أذى لمياه البحر".

وأكّدت في بيان، أنّ "الباخرتين تلتزمان أعلى معايير السلامة البيئيّة المطبّقة عالميًّا، وليس لها أي صلة بتلوّث البحر والمياه على شاطئ الجية، كما أُشير في بعض التصاريح اليوم".