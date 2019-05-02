الشيخ جبري عرض مع وفد "الانتفاضة الفلسطينية" التطورات الإقليمية

استقبل أمين عام حركة الأمة الشيخ عبدالله جبري، وفداً من حركة الانتفاضة الفلسطينية برئاسة أمينها العام حسن زيدان، حيث تم استعراض التطورات الإقليمية.
وأكد المجتمعون أن "القضية الفلسطينية تتعرض لأخطر المؤامرات، من خلال أكذوبة ما يسمى "صفقة القرن"، التي تهدف إلى تصفية القضية المركزية للشعوب العربية"، معتبرين أن "وحدة فصائل المقاومة الفلسطينية تشكل أكثر ضرورة وحاجة مُلحّة لمواجهة هذه المؤامرة الكبرى"، مشددين على "ضرورة التكامل التام مع المقاومة العربية في لبنان وسورية والعراق، لمواجهة هذه التحديات بالتنسيق التام مع محور المقاومة والممانعة الذي تشكِّل الجمهورية الإسلامية وسوريا رأس حربته".
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