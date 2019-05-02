الشيخ جبري عرض مع وفد "الانتفاضة الفلسطينية" التطورات الإقليمية

استقبل أمين عام ​حركة الأمة​ الشيخ ​عبدالله جبري​، وفداً من حركة ​الانتفاضة الفلسطينية​ برئاسة أمينها العام ​حسن زيدان​، حيث تم استعراض التطورات الإقليمية.

وأكد المجتمعون أن "​القضية الفلسطينية​ تتعرض لأخطر المؤامرات، من خلال أكذوبة ما يسمى "صفقة القرن"، التي تهدف إلى تصفية القضية المركزية للشعوب العربية"، معتبرين أن "وحدة ​فصائل المقاومة​ الفلسطينية تشكل أكثر ضرورة وحاجة مُلحّة لمواجهة هذه المؤامرة الكبرى"، مشددين على "ضرورة التكامل التام مع المقاومة العربية في ​لبنان​ وسورية و​العراق​، لمواجهة هذه التحديات بالتنسيق التام مع محور المقاومة والممانعة الذي تشكِّل ​الجمهورية​ الإسلامية و​سوريا​ رأس حربته".