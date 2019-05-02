وفد من اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي الإسلامي زار مرجعيات روحية إسلامية ومسيحية في عكار

زار وفد من اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي-الإسلامي المرجعيات الروحية الإسلامية و​المسيحية​ في محافظة عكار مقدما التهنئة ب​عيد الفصح​ وقرب حلول شهر رمضان.

وضم منسق اللجنة في ​لبنان​ الشمالي ومحافظة عكار وعضو اللجنة في ​العالم العربي​ المنبثقة من ​مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك​ جوزف محفوض، ورئيس "حركة حق وعدالة" جورج بطرس والدكتور محمد أيوب.

اللقاء الأول كان مع رئيس دائرة الاوقاف الإسلامية في عكار الشيخ ​مالك جديدة​، حيث قدم الوفد التهنئة بقرب حلول شهر رمضان باسم اللجنة ورئيسها راعي ابرشية الفرزل وزحلة و​البقاع​ للروم الكاثوليك ​المطران عصام يوحنا درويش​، في حضور عضو لجنة القدس وفلسطين في المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة أسعد السحمراني وعدد من المشايخ.

وشرح محفوض نشاطات اللجنة مشددا على أهمية "تعميم ثقافة الحوار بين المسلمين والمسيحيين والعيش الواحد لا العيش المشترك".

وأثنى جديدة على وثيقة الأخوة الإنسانية التي أعلنها الحبر الأعظم ​البابا فرنسيس​ وشيخ الأزهر.

ثم زار الوفد مطرانية الروم الأرثوذكس في ​الشيخ طابا​ حيث التقى الوفد راعي الابرشية ​المتروبوليت باسيليوس منصور​ في حضور عدد من الكهنة، وقدم إليه التهنئة بعيد الفصح.

وأطلع منصور الوفد على أجواء الزيارة الراعوية التي يقوم بطريرك أنطاكية وسائر المشرك للروم الأرثوذكس ​يوحنا العاشر​ السبت المقبل لعكار، وستكون لمدة أسبوع كامل يتفقد خلالها مراكز دينية إسلامية ومسيحية، وهي الزيارة الأولى له بعد تسلمه سدة البطريركية.

وأثنى محفوض باسم اللجنة على "الزيارة التاريخية والوطنية التي لها أبعادها الإيجابية".

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ثم قدم محفوض الى منصور أفلاما وثائقية عن أديار ​الوادي المقدس​.

بعدها انتقل الوفد إلى المطرانية المارونية في القبيات مهنئا النائب العام الأسقفي على المنطقة الخوراسقف الياس جرجس، في حضور الخوري سيمون طنوس خادم رعية القطلبة في القبيات.

وحمل محفوض الخوراسقف جرجس أحر التهاني بعيد الفصح الكبير إلى راعي الأبرشية المطران جورج بوجودة. وقدم له هدية عن أديار الوادي المقدس.

والزيارة الأخيرة كانت لدير مارضومط للآباء الكرمليين في القبيات برفقة الخوراسقف جرجس والخوري سيمون طنوس خادم رعية القبيات، حيث التقوا رئيس إقليم ​كاريتاس​ عكار رئيس الدير الأب ميشال عبود الكرملي والرهبان.

وجال أعضاء الوفد في متحف الطيور التابع للدير وتفقدوا الكنيسة الأثرية والواحة.

وقدم محفوض الافلام الوثائقية للاب عبود محملا إياه التهاني إلى الرهبانية الكرملية في الشرق وإلى رئيسها العام الأباتي ريمون عبدو.

وشكر الأب عبود الوفد على زيارته محملا إياه احترامه وتقديره للمطران درويش.