اسحق التقى راعي الابرشية المارونية في اوستراليا خلال زيارته لسيدني

استهل عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جوزيف اسحق​ زيارته الى ​سيدني​ باجتماع مع راعي الابرشية المارونية في ​اوستراليا​ المطران انطوان شربل طربيه، في حضور النائب الابرشي المونسنيور مارسيللينو يوسف، رئيس مقاطعة اوستراليا في "​القوات اللبنانية​" طوني عبيد، رئيس مركز سيدني جهاد داغر، رئيس المجلس الماروني طوني خطار ومستشار المطران طربيه انور حرب. وتم عرض اوضاع الجالية وآخر التطورات على الساحة اللبنانية.

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