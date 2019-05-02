ركّز عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​نقولا صحناوي​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "بعد وصولي فجرًا من السفر، وعلمي بما يُصار تداوله، أود أنّ أذكر بأنّ متروبوليت ​بيروت​ وتوابعها للروم الأرثوذكس ​المطران ​الياس عودة​ هو أب روحي لأبناء المنطقة كافّة وأنا من بينهم، وأي إساءة له هي إساءة لي ولنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر صحناوي: المطران عودة أب روحي لأبناء المنطقة كافة وأي إساءة له هي إساءة لنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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