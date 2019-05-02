بلدية زغرتا اهدن أطلقت تخطيط 2020 السياحي مع روزنامة صيف اهدن 2019

أطلقت ​بلدية زغرتا​-اهدن "تخطيط إهدن 2020 السياحي" مع روزنامة "صيف اهدن 2019" بعنوان "100 نشاط خلال 100 يوم"، برعاية وزارتي ​السياحة​ والثقاف.

ولفت رئيس بلدية زغرتا - إهدن سيزار باسيم إلى "أننا نلتقي، اليوم، في إهدن، عروس ​الشمال​، هذه البلدة الجميلة الرابضة على كتف وادي القديسين والمعروفة بجمال طبيعتها ومناخها وبيئتها وتنوع المناظر والمتكئة على جبال ​لبنان​ الشامخة أو بالأحرى هذه القمم المرتاحة على حضن إهدن، وزغرتا المعروفة بتاريخها وابطالها ورجالاتها ومفكريها والرائدين في ​الميادين​ العديدة في الوطن وفي ​الاغتراب​ والتي كانت دائما ركنا من أركان النهضة في لبنان والدفاع عنه وقيمه وانتماءاته".

من جهته، أكد مدير مكتب وزير السياحة ​أواديس كيدانيان​، ساكو مارديروسيان "اننا موجودون في مدينة تعتبر من أهم المدن السياحية والتراثية والثقافية والأثرية والبيئية بفضل غنى طبيعتها وجهود سكانها وأبنائها والقيمين عليها لتكون على الخريطة السياحية في لبنان".