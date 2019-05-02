بلدية زغرتا اهدن أطلقت تخطيط 2020 السياحي مع روزنامة صيف اهدن 2019

أطلقت بلدية زغرتا-اهدن "تخطيط إهدن 2020 السياحي" مع روزنامة "صيف اهدن 2019" بعنوان "100 نشاط خلال 100 يوم"، برعاية وزارتي السياحة والثقاف.
ولفت رئيس بلدية زغرتا - إهدن سيزار باسيم إلى "أننا نلتقي، اليوم، في إهدن، عروس الشمال، هذه البلدة الجميلة الرابضة على كتف وادي القديسين والمعروفة بجمال طبيعتها ومناخها وبيئتها وتنوع المناظر والمتكئة على جبال لبنان الشامخة أو بالأحرى هذه القمم المرتاحة على حضن إهدن، وزغرتا المعروفة بتاريخها وابطالها ورجالاتها ومفكريها والرائدين في الميادين العديدة في الوطن وفي الاغتراب والتي كانت دائما ركنا من أركان النهضة في لبنان والدفاع عنه وقيمه وانتماءاته".
من جهته، أكد مدير مكتب وزير السياحة أواديس كيدانيان، ساكو مارديروسيان "اننا موجودون في مدينة تعتبر من أهم المدن السياحية والتراثية والثقافية والأثرية والبيئية بفضل غنى طبيعتها وجهود سكانها وأبنائها والقيمين عليها لتكون على الخريطة السياحية في لبنان".
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