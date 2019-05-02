عقد المجلس التنفيذي لنقابة موظفي وعمال إهراء الحبوب في ​مرفأ بيروت​ إجتماعا مع رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ في ​لبنان​ ​بشارة الأسمر​ في مقر الاتحاد بوجود رئيس النقابة النقيب فارس دياب والزملاء: إيلي ابراهيم، كميل بشارة، علي الدلباني، شوقي علوش، راوول الكك، محمد الطبش، شعبان جنون وحنا نصار. وتقرر خلال الاجتماع تأمين السوق بما يلزم حفاظا على ​الأمن​ الغذائي مع الاستمرار بالإضراب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقابة عمال الاهراء قررت الحفاظ على الامن الغذائي مع الاستمرار في الاضراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.