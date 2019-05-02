عفو رئاسي في الإمارات شمل آلاف السجناء

أعلن رئيس دولة ​الإمارات​ خليفة بن زايد آل نهيان الإفراج عن 3005 سجينًا بمناسبة حلول ​شهر رمضان​. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن "الشيخ خليفة سيتكفل بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت على ​السجناء​، تنفيذًا لتلك الأحكام".

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