السيسي يوافق على قرض الصندوق الكويتي لـ"مصرف بحر البقر"

وافق الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ على اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة معالجة ​مياه الصرف الصحي​ بحر البقر بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 50 مليون دينار كويتي. ونشرت الجريدة الرسميةقرار السيسي الذي حمل رقم 452 لسنة 2018، كما نشرت الجريدة اعتماد ​وزارة الخارجية​ لاتفاقية القرض بالقرار رقم 12 لسنة 2019. كما تضمن القرار، موافقة ​مجلس النواب​ على القرض بتاريخ 24 كانون الأول الماضي.

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