عاجل..انهيار منزل بالبيضاء يخلف 4 إصابات-صور

تصوير- حسام أديب اهتز حي مكيد بدرب سلطان بمدينة الدار البيضاء صباح يوم الخميس، على حادث انهيار أحد المنازل.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الحادث خلف إصابة 4 أشخاص بإصابات متفاوتة الخطورة. هذا، وحلت عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية إلى عين المكان، حيث البحث جار عن مصابين.

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