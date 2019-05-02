في عز المرض.. الفنان عبد الله العمراني يتوج بجائزة أفضل ممثل.. بعدما يئس الأطباء من حالته الصحية !

فاز الممثل، عبد الله العمراني، بجائزة أفضل ممثل عن الشريط القصير “عودة الملك لير”، في مهرجان جامعة ابن طفيل في دورته الأولى، وذلك في عز الأزمة المرضية، التي يعيشها، إذ نال منه المرض، ويئس الأطباء من حالته.

وغاب عبد الله العمراني عن حفل ختام المهرجان، ليلة أمس الأربعاء، وتسلم درع الجائزة بدلا عنه صاحب فكرة الفيلم، هشام الوالي.

وقال هشام الوالي إن قيمة الجائزة المالية، التي تبلغ 10 ألف درهم، يحتاجها العمراني بشدة في محنته المرضية، إذ إن أسرته لم تستطع نقله إلى المستشفى في مراكش، لأن مصاريف سيارة الإسعاف تكلف مبلغ 2500 درهم.

وكشف هشام الوالي أن عبد الله العمراني في وضع صحي جد صعب، إذ يئس الأطباء من حالته الصحية، وأبلغوا أسرته بنقله إلى بيته، في انتظار انتهاء أجله.

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وطالب هشام الوالي وزير الثقافة، محمد الأعرج، بالالتفات نحو وضع العمراني الصعب.

وروى هشام أن شقيقه رشيد الوالي تكلف بإنتاج الشريط القصير، بعدما طلب منه إيجاد حل ليشتغل عبد الله العمراني من جديد.

يذكر أن عبد الله العمراني اضطر إلى بيع سيارته الخاصة، أخيرا، من أجل مصاريف العلاج، وسبق أن خضع لعملية جراحية على مستوى الرأس.