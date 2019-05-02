أمن الرباط يفرض “الويكلو” على “ديربي الرباط” بين الفتح والجيش – وثيقة

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أكدت إدارة نادي الفتح الرياضي، اليوم الخميس، عن إجراء الجولة 27 أمام الجار الجيش الملكي، بدون جمهور، بقرار من السلطات الأمنية للعاصمة الرباط.
وحسب بلاغ للنادي الرباطي، فإن المباراة التي ستقام، بعد غد السبت، بملعب الأمير مولاي الحسين، ستكون مغلقة في وجه الجماهير بقرار أمني، دون الكشف عن تفاصيل إضافية من الطرف الفريق المضيف.
ويملك الفريقين معاً 30 نقطة في رصيدهما،في حين تشتد المنافسة بين رجال وليد الركراكي وألوس، لخطف العلامة الكاملة، التي تبعدهما رسمياً عن مقاعد اخر ترتيب الدوري الاحترافي الممتاز.
جدير ذكره، أن الفتح سيفقد خدمات لاعبه أدم النفاتي، الذي تحصل على طرد في مباراة الرجاء الرياضي، والتي أقيمت، الأحد الماضي، بملعب الأب جيكو، وسجلت احتاجاجات كبيرة من طرف جماهير النسور الخضر.
إليكم مراسلة السلطات الأمنية لإدارة النادي:
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