توفي الفنان المغربي، محمد بوغابة، صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 70 سنة، بعد معاناة طويلة مع المرض.
وأفادت مصادر”اليوم 24″ أن معاناة بوغابة مع المرض، لم تجد أي التفاتة من طرف المسؤولين، رغم أنه طلب قيد حياته عبر تصريحات صحفية مساعدته من أجل العلاج.
واشتهر بوغابة بلقب “با قاسم” نسبة لدوره في الفيلم التلفزي “القسم رقم 8” الشهير، الذي لعب بطولته عزيز حطاب ورفيق بوبكر.
ولدى الفنان الراحل تاريخ طويل في العمل المسرحي، وكان أحد أعضاء فرقة مسرح الحي، إلى جانب عدد من الفنانين، منهم نور الدين بكر ومصصطفى الداسوكين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد معاناة مريرة مع المرض ونداءات للمسؤولين من أجل العلاج..الفنان “با قاسم” في ذمة الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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