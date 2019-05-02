عاجل ..محكمة الإرهاب تؤجل النظر في قضية “شمهروش” إلى 16 ماي

أجلت محكمة الإرهاب بسلا، صباح اليوم الخميس، محاكمة المتهمين في جريمة مقتل السائحتين ب”شمهروش” إلى منتصف شهر ماي الجاري.
وقررت المحكمة إرجاء المحاكمة إلى يوم 16 ماي الجاري، لإعطاء مهلة لدفاع ال24 متهما والمطالبين بالحق المدني لإعداد دفوعاتهم.
ووسط حضور قوي للإعلام الدولي، الذي يتابع عن قرب مجريات المحاكمة في القضية التي هزت المغرب والعالم قبل أشهر، وصل المتابعون في هذا الملف، إضافة إلى عائلة المتهم السويسري في هذه القضية، ومحاميته السويسرية التي أصرت على حضور جلسة اليوم رغم رفض وزارة العدل المغربية تمكينها من المرافعة على موكلها بحجة عدم وجود اتفاق بين المغرب وسويسرا في هذا المجال.
وهزت جريمة مقتل الستئحتين في شهر دجنبر الماضي الرأي العام الوطني والدولي، قبل أن تعلن السلطات عن اعتقال أكثر من عشرين شخص على خلفية القضية.
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