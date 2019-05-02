خلاف رباب أزماني وزوجها فريد غنام مع فرح الفاسي وعمر لطفي يخرج إلى العلن

كشفت المدونة رباب أزماني، تفاصيل خلافها مع صديقتها الفنانة فرح الفاسي، موضحة أن الأخيرة اتهمتها بالتحدث عنها بالسوء في غيابها.

وقالت رباب زوجة المغني فريد غنام، أثناء حلولها ضيفة على برنامج “فلورز” على قناة شدى، في حلقة بثت، أخيرا، إن فرح ظلمتها، لأنها اتهمتها بالتحدث عنها بسوء في غيابها، وأن بعضا من الحساد، أدوا دورا في التفريق بينهما.

فريد غنام، بدوره، كان قد صرح أن زوج الفنانة فرح الفاسي، عمر لطفي، أساء إليه بشتيمة، وهو ما يفسر الخصام، الذي أدى إلى القطيعة بينهم.

وكانت تجمع الفنانين المذكورين علاقة صداقة قوية، إذ أصبحوا كعائلة واحدة.