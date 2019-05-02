سقوط طائرة هلكوبتر عسكرية جنوب الجزائر..إصابة القائد ومساعده – صور

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أُعلن في الجزائر أن طائرة عسكرية “هلكوبتر” سقطت، اليوم الخميس، جنوب البلاد، وذلك بعد ارتفاعها عن الأرض بـ20 مترا.
وأكدت قناة “النهار” الجزائرية سقوط الطائرة بالقرب من مطار قمار بولاية الوادي، وإصابة قائدها، ومساعده.
وسقطت الطائرة في منطقة تسمى البدوع، وتدخلت على الفور وحدات الحماية المدنية لإنقاذ قائدها.
وحسب المصدر ذاته، فإن قائد الطائرة، ومساعده نقلا إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج.
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