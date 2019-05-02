"فيفا" مستعد لمناقشة "التبديل المؤقت"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) صحيفة "تايمز" أن الـ"فيفا" مستعد لنقاش حول استبدال اللاعبين بشكل مؤقت عند إصابتهم بصورة خطيرة في الرأس خلال المباريات.

حاول مدافع توتنهام هوتسبير الإنجليزي، يان فيرتونغن، مواصلة اللعب عقب تصادم بالرأس خلال مواجهة أياكس أمستردام في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا أول أمس، الثلاثاء، ما دعا مؤسسة "هيدواي" الخيرية، التي تساعد الأشخاص بعد تعرضهم لإصابات في الدماغ، للمطالبة بتغيير اللوائح العامة خلال المباريات.

ونقلت صحيفة "تايمز" عن دهوج قوله "هناك إمكانية لتوفير استبدال للاعب الذي يعاني من ارتجاج وهذا أمر يستحق المناقشة".

وأضاف "لكن إذا خرج لاعب لمدة عشر دقائق ثم دخل الملعب دون إحماء جيد فإنه من المرجح أن يتعرض لإصابات عضلية. وهناك مشاكل تتعلق أيضا بهذا الأمر".

كما دعت مؤسسة "هيدواي" إلى تدخل "أطباء مستقلين من أصحاب الخبرة في حالات ارتجاج المخ" لاتخاذ القرار النهائي بشأن قدرة اللاعب على مواصلة اللعب.

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لكن دهوج يعتقد أنه سيكون من الصعب على الأطباء المستقلين تقييم اللاعبين.

وقال دهوج "نصيحة الـ(فيفا) والاتحاد الأوروبي واضحة. في كل مناسبة وقبل أي بطولة نبلغ الأطباء أنه يجب اتباع الإجراءات الضرورية".

وأضاف "يجب أن يتولى الأطباء مسؤولية لاعبيهم. هم يعرفون اللاعبين وهم في موقف أفضل للتقييم إذا كانت هناك معاناة من ارتجاج أو إذا كان اللاعب في خطر".

وأعلن توتنهام أن فيرتونغن خضع لمزيد من الفحوص يوم أمس، الأربعاء، وأظهرت أنه يستطيع مواصلة اللعب في الأيام القليلة المقبلة.