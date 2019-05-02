جولة في معرض لص بغداد | بيروت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 09/ 05/ 2019 الزمان: 16:30 المكان: دار النمر للفن والثقافة، بيروت Advertisements صحفية، وصور فوتوغرافية من مجموعة عبّودي أبو جودة الخاصة، والتي تمتد منذ أكثر من نصف قرن. يدعو المعرض الجمهور لاستكشاف جماليات الملصقات المُنتجة للجمهور الغربي، إضافة لطرق تصوير العرب في السينما الغربية، من خلال أفلام مثل "ألف ليلة وليلة"، و"سندباد"، و"كليوبترا"، و"علاء الدين"، و"شهرزاد" وغيرها. القيّم على المعرض: عبّودي أبو جودة. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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