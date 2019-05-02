مسيرة العودة الـ22 إلى قرية خبيزة المهجرة | حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 09/ 05/ 2019 الزمان: 12:30 المكان: سيعلن عنه لاحقًا تعلن جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين عن إقامة مسيرة العودة الـ 22 على أراضي قرية خبيزة المهجرة، وذلك يوم التاسع من أيار في الساعة 12:30 ظهرًا. Advertisements سيتم الإعلان عن بقية التفاصيل لاحقًا. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا. ملصق الفعالية

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