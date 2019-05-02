ارتفاع المخزونات الأميركية يخفّض أسعار النفط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انخفضت أسعار النفط الآجلة في تعاملات، اليوم الخميس، تحت ضغط بيانات التي أبرزت ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس الأربعاء، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة صعدت بـ 9.9 ملايين برميل في الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 26 نيسان/ أبريل الماضي، إلى 470.6 مليون برميل.
وبحلول الساعة التاسعة بتوقيت القدس، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج "برنت" تسليم تموز/ يوليو بنسبة 0.44 بالمئة أو 32 سنتا إلى 71.86 دولارا للبرميل.
كذلك، تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي "نايمكس" تسليم حزيران/ يونيو بنسبة 0.42 بالمئة أو 27 سنتا إلى 63.33 دولارا للبرميل.
ودفع هدوء التوترات السياسية قليلا في فنزويلا بعد محاولة انقلابية، نحو انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، إذ ينتج البلد الأميركي اللاتيني 760 ألف برميل يوميا.
كما تسجل عقود النفط تراجعا، على الرغم من تشديد العقوبات الأميركية النفطية على إيران حيز التنفيذ اليوم.
وفي 22 نيسان/ أبريل الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقف إعفاءات شراء النفط الإيراني، كانت حصلت عليها 8 بلدان في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، اعتبارا من 2 أيار/ مايو 2019.
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