معرض هموم الهوية | بيروت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 09/ 05/ 2019 الزمان: 11:00 المكان: دار النمر للفن والثقافة، بيروت Advertisements

تستضيف دار النمر للفن والثقافة ومؤسسة الدراسات الفلسطينية الفنانين نبيل عناني، وسليمان منصور، وتيسير بركات، وفيرا تماري، ضمن ندوة ومعرض فني جماعي. يُعتبر هؤلاء الفنانون الأربعة من مؤسسي حركة الفن الحديث في فلسطين وأعضاء في رابطة الفنانين الفلسطينيين

تجدر الإشارة إلى أن أعمالهم الفنية المعروضة في هذا المعرض تعود إلى مجموعات خاصة بهم، وإلى مجموعة النمر الفنية، وإلى مجموعة رولا العلمي. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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