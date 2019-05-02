الملكة التايلاندية: من طاقم الحراسة إلى العرش

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن ملك تايلاند ماها فاجيرالونغكورن زواجه المفاجئ، أمس الأربعاء، على رئيسة أمن القصر الملكي الجنرال سوثيدا فاجيرالونغكورن نا أيوديا قبل أيام من تتويجها الرسمي مما يجعلها ملكة البلاد، وفقًا صحيفة "ذي غارديان" البريطانية.

وقد أُعلن عن الزفاف غير المتوقع قبل ثلاثة أيام فقط (72 ساعة) من مراسم التتويج التي انتظرها الكثيرون طويلاً عن طريق الصحيفة الرسمية ولقطات من مراسم الزفاف، الذي أُقيم الأربعاء 1 مايو/أيار 2019، والتي بثتها جميع قنوات التلفزيون التايلاندي ضمن فقرة الأخبار الملكية المسائية.

وعلى الرغم من أنها كانت معروفة لدى الجمهور منذ حوالي ثلاث سنوات فإنه لم يتم نشر سوى القليل من المعلومات الرسمية عنها، وكان خبر زواجها من الملك مفاجأة لكثير من التايلانديين.

وعرض التلفزيون التايلندي شريط فيديو عن سوثيدا تسجد أمام الملك الذي يرتدي زيا عسكريا في حين ارتدت ثوبا تقليديا من الحرير الوردي.

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وبحسب ما أظهرت اللقطات المنشورة، فمن بين كبار الشخصيات التي حضرت الزفاف: برايوت تشان أوشا، رئيس المجلس العسكري الذي يتولى شؤون تايلاند منذ إنقلاب الجيش في عام 2014، إلى جانب عدد من الأعضاء الآخرين من العائلة المالكة ومستشاري القصر.

يُذكر أن فاجيرالونغكورن قد تزوج وطلق ثلاث مرات سابقة ولديه سبعة أولاد.

وقد اشتهر هو وسوثيدا بقضاء أغلب أوقاتهما بين تايلاند وألمانيا، التي يمتلك فاجيرالونغكورن فيها قصراً يطل على بحيرة شتارنبرغ بميونيخ بقيمة 12 مليون دولار.

ويعيشان أيضاً مع ابن فاجيرالونغكورن من إحدى زوجاته السابقة الأمير ديبانكورن راسمكوتي.