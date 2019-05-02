الأسير الطوري بين أهله بالعراقيب لمدة 48 ساعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يخرج الأسير صياح الطوري (68 عاما)، شيخ قرية العراقيب التي هدمتها السلطات الإسرائيلية 143 مرة على التوالي آخرها بتاريخ 17.04.2019، لزيارة أهله وقريته، غدا الجمعة، لمدة 48 ساعة بدءا من التاسعة صباحا ولغاية التاسعة من صباح يوم الأحد المقبل.

وقال نجل الأسير، عزيز الطوري، إن "مراسم استقبال الوالد ستكون مقتصرة على تناول وجبة غداء للأهل والضيوف، بعد صلاة الجمعة التي سيكون خطيبها الشيخ يوسف الباز، إمام المسجد الكبير في مدينة اللد".

وأضاف: "لن تكون هناك مظاهر احتفالية بسبب وفاة أحد أبناء عمومة والدي، قبل عدة أيام، أثناء أدائه العمرة في الديار الحجازية، وهو الشيخ سليم مديغم أبو شحدة".

ودخل الشيخ الطوري سجن الرملة لقضاء محكوميته بالحبس الفعلي 10 أشهر، صباح يوم الثلاثاء الموافق 25.12.2018، بسبب صموده على أرضه، حيث أصدرت محكمة الصلح في بئر السبع، في تاريخ 24.12.2017، قرارا بسجن الطوري بعد أعوام عديدة من النضال الذي يخوضه أهالي العراقيب في المسار القضائي بالمحاكم الإسرائيلية، فيما يقارب 40 تهمة قضائية نسبت إلى الشيخ الطوري، 19 تهمة منها متعلقة بـ"الاعتداء على أراضي الدولة"، و19 تهمة متعلقة بـ"اقتحام أرض عامة خلافا للقانون الإسرائيلي"، بالإضافة إلى تهمة واحدة متعلقة بـ"خرق أمر قضائي".