انت الان تتابع تفاصيل خبر مسؤول فرنسي بارز يتحدث عن "كفاح" كويتي لتحقيق استقرار بالخليج والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 2 مايو 2019 02:57 مساءً - قال رئيس مجلس الشيوخ في فرنسا جيرار لارشيه، اليوم الخميس، إن الكويت "تكافح" بغية تحقيق الاستقرار الخليجي والدولي في ضوء تعددية الأطراف، مشيداً بـ"الحكمة الدبلوماسية" التي تميزها.

ويتزامن حديث لارشيه، مع تواصل جهود كويتية لإنهاء أكبر أزمة تمر بالخليج العربي، وبدأت بفعل حصار قطر من قِبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منتصف عام 2017.

وبدأ لارشيه زيارة للكويت، أمس الأربعاء، واستقبله أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأشاد لارشيه، في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، على هامش زيارته الرسمية للبلاد، بنموذج الديمقراطية البرلمانية الكويتية "الاستثنائي"، معتبراً أن الكويت شكَّلت "علامة فارقة في تأصيل قيم الديمقراطية البرلمانية بالمنطقة".

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وذكر أن الكويت تسعى إلى استعادة العراق توازنه واستقراره، مشيراً إلى تعاطيها "الحساس" مع الملف السوري، وموقفها الراسخ دوماً باعتماد الحلول السياسية لكل المشكلات لا العسكرية.

ولفت لارشيه إلى العلاقات "الاستثنائية" التي تربط لجان الصداقة البرلمانية في البلدين، مبيناً أن زيارته الحالية هي الأولى من نوعها؛ إذ "لم يسبق أن زار الكويت أيُّ رئيس لمجلس الشيوخ الفرنسي".

وشدد على ضرورة تطوير آلية لجان العمل المشتركة وتبادل الخبرات بين المؤسستين البرلمانيتين بما يصب في مصلحة الشعبين، مؤكداً وقوف فرنسا جنباً إلى جنب مع "الحكمة الدبلوماسية الكويتية".

وعلى صعيد التعاون الاقتصادي بين البلدين، أشار رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى السعي لتعزيزها والمشاركة في مشروعات خطة التنمیة الكويتية، لافتاً إلى حرص بلاده على تذليل العقبات أمام الاستثمارات الكويتية.

وجدير بالذكر أن الكويت تبذل كثيراً من جهود الوساطة في عديد من القضايا، أبرزها الأزمة الخليجية والقضية الفلسطينية، وغيرها من القضايا التي تسعى إلى الانتصار للمظلومين فيها، واسترداد الحقوق المسلوبة.