انت الان تتابع القنبلة من تركيا.. إدانة داعشي حاول تفجير طائرة إماراتية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

كشفت الشرطة الإسترالية، عن أن المتفجرات التي حاول "داعش" استهداف الطائرة الإماراتية بها مصدرها تركيا، بحسب "العربية.نت". ودانت محكمة أستراليا، اليوم الأربعاء، لبنانيًّا منتميًا إلى تنظيم "داعش"، حاول تفجير طائرة الاتحاد الإماراتية عام 2017 كانت تقوم برحلة بين سيدني وأبو ظبي عبر وضع قنبلة في مطحنة لحمة. وأكدت الشرطة أن قنبلة "داعش" التي قدمت من تركيا لاستهداف الطائرة الإماراتية عسكرية عالية الجودة. وكان خالد خياط، البالغ من العمر 51 عامًا، قد نفى أمام المحكمة العليا لولاية نيو ساوث ويلز تهمة التخطيط لعمل إرهابي في أوائل عام 2017.

ودانته هيئة المحلفين، اليوم، لكنها لم تُقرر بعد ما إذا كان شقيقه الأصغر محمود خياط، البالغ من العمر 34 عامًا، مذنبًا في التهمة نفسها.ومن المقرر أن يصدر الحكم على خياط في 16 من يوليو الجاري، ويواجه عقوبة قصوى بالسجن المؤبد.ويقال إن طارق الخياط، أصدر تعليماته إلى اثنين من إخوانه في أستراليا، هما خالد

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