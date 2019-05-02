الصندوق السعودي للتنمية يدعم مدارس باكستان بـ9 ملايين دولار

واس - الخليج 365

ضمن المشاريع التنموية التي ينفذها الصندوق السعودي للتنمية في باكستان تم تدشين مشروع تزويد عدد من المدارس بنظام الطاقة المتجددة، وذلك بالتعاون مع إدارة التعليم الابتدائي والثانوي في حكومة إقليم خيبر بختونخواه الباكستاني وعدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة التي تعمل في باكستان.

وجرى افتتاح أول وحدة في هذا الصدد أمس، بالمدرسة الابتدائية الحكومية في منطقة كاهي بازيد خيل بإقليم خيبر بختونخواه بحضور المدير الاقليمي بإدارة العمليات بالصندوق السعودي للتنمية المستشار عبدالله بن محمد الشعيبي، ومعالي مستشار رئيس وزراء حكومة خيبر بختونخواه لشؤون التعليم ضياء الله خان بانجاش، ووكيل وزارة التعليم الابتدائي والثانوي في حكومة الإقليم أرشد خان وعدد من المسؤولين المحليين.

ويهدف المشروع إلى تزويد أكثر من 1250 مدرسة ابتدائية ومتوسطة للبنين والبنات في أنحاء مختلفة من إقليم خيبر بختونخواه بوحدات للطاقة المتجددة العاملة بالطاقة الشمسية وتبلغ تكلفة المشروع حوالي ٩ ملايين دولار.

وأوضح المستشار عبدالله الشعيبي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن هذا المشروع يأتي ضمن البرامج التنموية التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية بجمهورية باكستان الإسلامية عن طريق منحة خصصتها المملكة العربية السعودية في باكستان.

وأكد أن هذه المشاريع تعد جزء من الدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لدعم المشاريع التنموية للاشقاء في جمهورية باكستان الشقيقة.