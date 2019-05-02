المرصد السوري: مقتل مدني وإصابة آخرين في قصف على ريفي إدلب وحماة

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، بمقتل مدني وإصابة آخرين بجراح جراء قصف طائرات النظام بالبراميل المتفجرة ريفي إدلب وحماة.

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وقال المرصد، في بيان، إن القطاعات الجنوبية من الريف الإدلبي وقطاعات حماة الشمالية والغربية والشمالية الغربية تشهد تحليقاً متواصلاً لأسراب من طائرات النظام الحربية والمروحية، بالتزامن مع استمرار الاستهداف المكثف في اليوم الثالث من التصعيد الأعنف على الإطلاق منذ بدء اتفاق الرئيسين الروسي والتركي فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان.

وحسب المرصد ، ألقت الطائرات المروحية أكثر من 54 برميلا متفجرا منذ صباح اليوم على مناطق عدة بريفي حماة وإدلب منها كفرنبودة و الهبيط، وبسقلا وأطرافها وأطراف حاس الشمالية والجنوبية.

وكان الرئيسان بوتين وأردوغان اتفقا في شهر سبتمبر الماضي في ختام لقاء جمعهما في منتجع سوتشي، على إقامة منطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب .