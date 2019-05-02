سوريا: الخوف يسيطر على حياة اللاجئين بفعل تهديدات الأسد

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365

أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا سيطرة حالة من القلق والخوف وتفاقمها على حياة اللاجئين الفلسطينيين في محافظة إدلب شمال سوريا مع تصاعد تهديدات قوات نظام الأسد باقتحام المنطقة.

وطالبت المجموعة التي تتخذ من بيروت مقرًا لها في بيان اليوم بتأمين حماية دولية عاجلة للاجئين الفلسطينيين بعد الحشودات العسكرية والتهديدات التي أطلقها نظام الأسد لسكان محافظة إدلب.

وأعرب البيان عن القلق من احتمال ارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في المحافظة بالقصف العنيف والأسلحة الكيمائية .. مشيرة إلى أن مئات العائلات الفلسطينية قد هجرت قسرا إلى محافظة إدلب عام 2016م معظمهم من أبناء مخيمي اليرموك وخان الشيخ في ريف دمشق.