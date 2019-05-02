الان تتابع استقالة وزير العدل القبرصي بعد قضية سفاح النساء في الجزيرة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نيقوسيا - الخليج 365:
أعلن وزير العدل القبرصي، يواناس نيكولاو، استقالته، اليوم، في أعقاب الغضب الشعبي جرّاء فشل السلطات في التصدي لسلسلة عمليات قتل لم تُكتشف على مدى نحو ثلاث سنوات.
وقال نيكولاو إنه قدم استقالته للرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس لأسباب تتعلق بـ”المبادئ والضمير” مضيفا أن لا علاقة له شخصيا بالقضية التي اعترف ضابط في الجيش في إطارها بقتل خمس نساء وطفلتين.
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