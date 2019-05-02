جوليان أسانج يحارب لتجنب تسليمه إلى الولايات المتحدة

جدة - عمرو شويل لندن - الخليج 365:

يمثل مؤسس موقع ويكيليكس الشهير، جوليان أسانج، اليوم، أمام محكمة بريطانية، في جلسات استماع، ويسعى خلال الفترة المقبلة، لخوض معركة شرسة تجنبا لترحيله إلى الولايات المتحدة.

واتهمت الحكومة الأمريكية قد اتهمت، أسانج البالغ من العمر 47 عاما، استرالي الجنسية، بالتآمر مع محللة المعلومات الاستخباراتية السابقة بالجيش الأمريكي تشيلسي مانينج، من أجل تسريب وثائق سرية عام 2010.

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وقالت محامية أسانج إن موكلها يعتزم التصدي لقرار تسليمه، وذلك بعد أن أصدرت محكمة مختلفة حكما بسجنه 50 أسبوعا، أمس الأربعاء، بانتهاك شروط الإفراج عنه بكفالة.

وتتعلق هذه القضية بطلب تسليم آخر من السويد، على خلفية اتهامه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، وهى التهم التي تم إسقاطها لاحقا.

وقالت المحامية جينفر روبنسون للصحفيين: “منذ عام 2010 ونحن نقول إن الخطر حقيقي ، والآن لدينا طلب تسليم مؤقت من الولايات المتحدة الأمريكية”. وأضافت: “تركيزنا الآن هو محاربة طلب التسليم”.

ومن المقرر تنظيم مظاهرات لدعم أسانج في لندن وبرلين وباريس اليوم بالتزامن مع بداية إجراءات ترحيله في بريطانيا.