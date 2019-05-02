كيف يمارس الاحمق ترامب الحرب بحق حكومة ايران المستقلة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تحليل

ما زال العالم يعاني من الرعب من التفجيرات القاتلة التي وقعت في سريلانكا والتي ربما كانت من عمل رجال الدولة الإسلامية. عانت سريلانكا الفقيرة كثيرًا بعد ثلاثة عقود من الحرب الأهلية والصراع الطائفي.

ولكن وراء الرعب في سريلانكا ، نشأت أزمة ضخمة لم يلاحظها العالم حتى الآن بشكل كافٍ: تجدد التوترات في الخليج المنتج للنفط. هذه هي المحاولة الأخيرة من قبل الولايات المتحدة لسحق حكومة إيران المستقلة ذات العقلية وإعادتها إلى الوصاية الأمريكية.

طلبت إدارة ترامب من المستوردين الرئيسيين البالغ عددهم 1.2 مليار برميل من النفط الإيراني وقف عمليات الشراء على الفور تقريبًا. ويشمل هذا الإمبراطورية الصينية وكوريا الجنوبية وتركيا والهند واليابان. الحصار الشامل قريب جدا من عمل حرب شامل. في عام 1941، أثار قطع النفط الأمريكي إلى اليابان الهجوم على بيرل هاربور.

إن حظر النفط لا ينتهك القانون الدولي فحسب ، بل إنه يضع الولايات المتحدة في مسار تصادمي مع بعض أهم حلفائها ودولها. عززت تهديدات وقحة ضد إيران من قبل منفذي ترامب الرئيسيين ، مستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبو ، صورة أمريكا المؤسفة كقوة إمبريالية تهدد بالحرب ضد الأتباع العصاة والأمم ذات العقلية المستقلة.

أصبحت إيران ، وهي دولة عريقة وفخورة يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة ، مع تركيا ، أكثر معارضة فعالة للهيمنة الأمريكية على الشرق الأوسط وداعمًا رئيسيًا لحقوق الفلسطينيين ودولة فلسطين. وقد وضع هذا إيران في طريق تصادمي مع إسرائيل ومؤيديها الأميركيين المؤثرين، وخاصة اليمين الإنجيلي المتشدد الذي يعتقد بطريقة ما أن يسوع لن يعود إلى الأرض إلا بعد أن توسع إسرائيل حدودها ويتم تدمير البشرية. وفي الوقت نفسه ، أعلنت إدارة ترامب ، التي أصبحت الآن لا يمكن تمييزها عن الائتلاف الحاكم اليميني المتطرف في إسرائيل ، حربًا افتراضية ضد إيران.

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للاستفادة من إسرائيل ، ألغى البيت الأبيض طلبًا بقيمة 20 مليار دولار من إيران لشراء طائرات بوينج ، وفرض حظرًا على التجارة مع إيران ، وتراجع عن الاتفاق النووي المدعوم دوليًا مع طهران ، وقطع جميع المساعدات للفلسطينيين ، واستمر في دعم الحرب السعودية / الإماراتية الوحشية ضد اليمن التي تسببت في الجوع الجماعي والأوبئة.

وافق ترامب للتو من جانب واحد على الاستيلاء غير القانوني على إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية ، وهو فعل يستحق معاهدة سايكس بيكو لعام 1916 التي تقسم الشرق الأوسط العثماني بين بريطانيا وفرنسا. تزداد التهديدات الأمريكية ضد فنزويلا وكوبا.

تواجه الصين عقوبات تجارية قاسية بسبب تعاملها مع إيران حتى حلفاء واشنطن الأوروبيون قد يتعرضون لخطر شراء النفط الإيراني.

إيران ، التي واجهت تهديدات مماثلة في الماضي ، تحفر وتهدد بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي إذا تم حظر صادراتها النفطية. عشرون في المئة من نفط العالم يمر عبر المضيق. في أضيق نقطة ، هذا الممر الاستراتيجي بعرض 21 ميلًا فقط (34 كم).

يمكن لإيران أن تتدخل بشكل خطير في ناقلات النفط في المضيق ، باستخدام زوارق سريعة مسلحة ومناجم وصواريخ صينية الصنع. بنفس القدر من الأهمية ، فإن معدلات التأمين على الناقلات سوف ترتفع. أضف كل هذا معًا ، وستتسبب الإجراءات الحربية لشركة Trump & Co. في ارتفاع سعر البنزين ، تمامًا مع بدء موسم القيادة الصيفية الحافل في أمريكا.