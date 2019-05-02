ایران تکشف عن موعد اغلاق مضيق هرمز

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران

اوضح رئيس هيئة الاركان في القوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري أن طهران لاتريد اغلاق مضيق هرمز إلا اذا بلغت ممارسات الاعداء حدّاً يدفعنا الى الاضطرار لذلك.

وقال باقري، في تصريح للصحفيين على هامش الملتقى الثالث والعشرين لقادة ورؤساء قوات الشرطة، إن القوات الايرانية المسلحة هي التي تتحمل مسؤولية الامن في مضيق هرمز وطهران تريد الأمن وابقاءه مفتوحاً وهو ماقاله المسؤولون مرات عديدة.

وأضاف: إنه كما تجتاز شحنات النفط والسلع التابعة لايران والبلدان الاخرى هذا المضيق وكما أكد المسؤولون الايرانيون إنه إذا أراد أحد زعزعة أمنه فإننا سنواجهه.

وتابع: إن هذا لايعني إغلاق مضيق هرمز وإن ايران لاتريد ذلك إلا إذا بلغت ممارسات الاعداء حدّاً يجعلنا نضطر له ونحن قادرون على ذلك وهو مايدركه الاعداء. واردف: إن القطع البحرية الاميركية التي تجتاز مضيق هرمز عليها تقديم الايضاحات للحرس الثوري لأنه يتحمل المسؤولية في تأمينه واستمر الاميركيون في هذا النهج لغاية أمس ولم نلاحظ تغييرا في سلوكهم في مضيق هرمز.