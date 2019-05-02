استقالة وزير الدفاع في سريلانكا على خلفية تفجيرات الكنائس

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – سريلانكا

أعلن وزير الدفاع السريلانكي روان فيجواردينا استقالته على خلفية التفجيرات التي استهدفت الكاثوليك في أعتى هجمة إرهابية يتعرض لها مسيحيو بلاده في عيدهم.

وفي حين قال وزير الدفاع المستقيل إنه لم يقصّر أبدا في أداء مهامه، أكد أنه يتحمل المسؤولية عن الفشل في بعض مؤسسات وزارة الدفاع السريلانكية.

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وأضاف فيجواردينا أن قوات الأمن استجابت بفعالية للمعلومات الاستخباراتية التي وصلتها حول هجمات محتملة قبيل الهجوم، مشددا على أن سريلانكا تعمل على هذه المعلومات وكل الوكالات الأمنية تشاركها بذلك أيضا.

وتعرضت سريلانكا لثماني هجمات دموية متزامنة استهدفت عددا من الكنائس والفنادق الأحد الفائت في مناطق من العاصمة كولومبو ومحيطها، بلغت حصيلة ضحاياها في آخر إعلان رسمي 359 قتيلا ومئات المصابين.

وتبنى تنظيم داعش الإرهابي التفجيرات، لكنه لم يقدم أي أدلة تؤكد تورطه فيها.